Минфин США заявил об угрозе нехватки денег

Министр финансов США Стивен Мнучин попросил Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, или федеральное правительство останется без наличных средств к началу осени.

В конце июля палата представителей Конгресса уйдет на летние каникулы, в начале августа за ней отправится Сенат. Свою работу обе палаты начнут с середины сентября, передает ТАСС.

По словам министра, в ведомстве рассмотрели несколько вариантов развития событий в отношении госдолга США. Мнучин предостерегает, что наличные средства закончатся до того, как Конгресс вновь начнет работу после летнего перерыва. С этой целью глава Минфина просит Конгресс повысить потолок госдолга перед уходом на каникулы.

Ранее эксперты заявили, что в США может произойти дефолт в начале сентября, так как федеральное правительство уже тогда не сможет расплачиваться по счетам.