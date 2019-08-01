МИД объяснил выдачу погибшим в ЦАР журналистам туристических виз

Посольство в Москве ввели в заблуждение относительно настоящей цели визита журналистов в ЦАР, поэтому им были выданы туристические визы, сообщили в МИД России.

«Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов. Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Кирилл Радченко, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки», – говорится в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что при прохождении через блокпост в город Сибю журналисты были снабжены поддельными пропусками с символикой ООН, в которых говорилось, что они являются волонтерами ООН.

«Введенные в заблуждение представители правоохранительных органов, которым запрещено препятствовать передвижению сотрудников ооновской миссии, ограничились проверкой паспортов, хотя и настойчиво рекомендовали воздержаться от поездки в ночное время по маршруту, находившемуся в зоне контроля незаконных вооруженных формирований», – добавили в министерстве.

Кроме того, как следует из комментария МИД, «лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости максимально ускорить расследование. В ведомстве отметили, что в министерство юстиции и по правам человека ЦАР были направлены запросы об оказании правовой помощи по уголовному делу.

Ранее стало известно, что в причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Напомним, 30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

В январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.