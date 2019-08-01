Mitsubishi отказалась от инвестиций в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект строительства завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2», пишет Bloomberg.

В Mitsubishi сообщили ТАСС, что информация Bloomberg достоверна, и отметили, что решение является окончательным. Причины отказа в корпорации уточнить отказались.

Ранее сообщалось, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут переговоры о присоединении последней к 10-процентной доле в проекте по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2», принадлежащей консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec.

«Арктик СПГ – 2» – второй завод «Новатэка» по производству сжиженного природного газа, запуск которого намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн тонн СПГ в год.