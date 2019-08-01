МВД предложило льготы для желающих получить российское гражданство украинцев

Министерство внутренних дел России представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, сообщили в пресс-службе правительства.

«МВД России представлен доклад президенту России по вопросу предоставления гражданам Украины дополнительных преференций для приобретения гражданства России в упрощенном порядке», – передает РИА «Новости» сообщение Кабмина.

Отмечается, что в документе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство России в упрощенном порядке.

Кроме того, в докладе представлены предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства о гражданстве России.

Напомним, по итогам прямой линии президент Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство России в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим стать россиянами.

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