На улицы украинских городов вывели Нацгвардию

Национальная гвардия Украины приступила к патрулированию украинских городов, сообщили в МВД страны.

Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, с 1 августа Нацгвардия возьмет на себя функции «охраны общественного порядка».

В патрулировании улиц будет задействовано 2 тыс. патрульных, 100 машин и 100 служебных собак.

Работать нацгвардейцы будут пять дней в неделю по шесть часов.

Напомним, в конце июня Нацгвардия Украины оскорбила себя песней Газманова.

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