Нацгвардия Украины оскорбила себя песней Газманова

Национальная гвардия Украины проведет расследование по факту использования выпускниками Академии нацгвардии российской песни Олега Газманова «Офицеры» на выпускном вечере.

«По данному факту командующий национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ», – сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню «Офицеры, россияне» Олега Газманова, который с 2015 года находится в черных списках Минкульта.

Напомним, в августе 2015 года минкульт Украины обнародовал список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В него вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Жерар Депардье и другие артисты. Всего список насчитывает около 150 российских актеров, режиссеров, музыкантов, писателей.

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