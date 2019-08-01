Эксперт: Предложение Трампа помочь с тушением лесных пожаров – нормальная человеческая реакция

«К сожалению, за годы непростых международных отношений мы совсем забыли о том, что существуют нормальные отношения не только между людьми, но и странами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя предложение президента США Дональда Трампа помочь россиянам в тушении сибирских пожаров.

Политолог Алексей Мартынов считает примером абсолютно нормальной практики предложение Вашингтона помочь в тушении лесных пожаров в Сибири. «Это человеческая реакция, когда предлагают помощь в серьезной беде. Пожар – это серьезная беда. Сибирская тайга – это не только наше национальное достояние, но и «легкие» Евразии. Когда в межгосударственных отношениях есть место нормальной человеческой реакции – это неплохо», – сказал Мартынов.

Эксперт напомнил, что в 2001 году, когда на города США совершила атаку «Аль-Каида», президент Владимир Путин первым позвонил тогдашнему американскому лидеру Джорджу Бушу-младшему и предложил всяческую помощь в борьбе с международным террором.

«Принимать или не принимать такую помощь – это другой вопрос. Но такое проявление сочувствия, даже на высоком международном высоком уровне – это нормально. Мы не можем отказать в человеческих чувствах человеку, если он президент США», – считает Мартынов.

По его словам, предложение Трампа вызвало в Сети неоднозначную реакцию, у некоторых блогеров возникли конспирологические теории о «некоем хитром плане» американцев. «Но иногда простое человеческое участие – это просто человеческое участие и не более того», – убежден эксперт.

Собеседник напомнил, что в прошлом году Россия тоже предлагала США помощь в тушении пожаров на территории Калифорнии. Однако, он уверен, что предложение Трампа не было лишь формальным ответным дипломатическим жестом. «Это просто первая подобная реакция нормального человека на подобные драматические события. И не стоит вкладывать в нее какой-то потусторонний смысл», – подытожил Алексей Мартынов.

Напомним, в Сибири ранее загорелись миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил Трампа за предложение и пообещал при необходимости воспользоваться ею. Он также увидел в предложении свидетельство того, что страны смогут «восстановить полноформатные отношения».

В четверг в МЧС России также выразили благодарность США и заявили, что пока справляются своими силами, однако не исключили, что в будущем могут воспользоваться помощью американцев. Там напомнили, что Москва неоднократно предлагала Соединенным Штатам помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами. В 2000, 2003 и 2011-м годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах – в тушении пожаров в штате Калифорния.

В 2005 году США приняли помощь России при ликвидации последствий урагана Катрина. Тогда в Америку направили четыре самолета Ил-76, а также осуществлялись поставки продовольствия.