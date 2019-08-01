Политолог: Новый американский постпред в ООН будет слабее Никки Хейли

«Поведение Келли Крафт будет сильно зависеть от того, кто будет ей управлять – Госдеп или напрямую Трамп», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя назначение на пост постпреда США при ООН бывшей лоббистки, жены миллиардера Келли Крафт.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий уверен, что для России с появлением нового постпреда США в ООН ничего не изменится. Во-первых, вообще «вся эта дипломатическая кухня ООН все меньше и меньше играет роль в международных вопросах», отмечает он.

«Во-вторых, и саму Келли Крафт я считаю менее самостоятельной и болеt слабой фигурой, нежели ее предшественница Никки Хейли, которая имела свое собственное мнение по каждому внешнеполитическому вопросу», – считает эксперт

Одной из причин такой слабости станет почти полное отсутствие у Крафт опыта государственной деятельности.

«Биография-то ее достаточно хорошо известна, просто в качестве политического деятеля о ней известно не очень много, – посетовал Дробницкий. – В целом Крафт будет идти в фарватере Госдепа. Но ее тактика будет сильно зависеть от того, кто будет ею управлять – госсекретарь Майк Помпео или лично Трамп».

Политолог напомнил, что в США много говорили о том, что семья Крафт крупно вложилась в избирательную кампанию Трампа на прошлых выборах, но «основная часть средств у Трампа появилась из собственного кармана». Поэтому вряд ли можно сделать вывод о том, что президент сделал выбор в ее пользу именно по этой причине.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Сенат США утвердил Крафт, которая до этого работала послом в Канаде, на должность постпреда США. Прежний постпред Никки Хейли объявила об отставке еще в конце прошлого года. Дональд Трамп хотел было назначить на ее место бывшую телеведущую Хезер Науэрт, но та отказалась. Тогда президент выдвинул кандидатуру Крафт.

Примечательно: до назначения на пост посла в Канаде в октябре 2017 года Крафт не имела никакого политического опыта. Она возглавляла консалтинговую фирму в штате Кентукки, то есть занималась лоббизмом. Ее муж, миллиардер Джо Крафт – совладелец одной из крупнейших угольных компаний в США. При этом Крафты слывут одними из крупных спонсоров республиканской партии. Три года назад они перечислили 2 млн долларов в избирательный фонд Трампа и сделали крупные денежные переводы в предвыборный штаб лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. В ответ сенатор и посоветовал назначить Крафт послом в Оттаву.

Как сообщал в июне «Коммерсант», Келли Крафт угодила в скандал в июне, когда ее выдвинули на пост представителя в ООН. На слушаниях сенаторы внезапно упрекнули ее в банальных «прогулах». Выяснилось, что Крафт отсутствовала на своем рабочем месте в посольстве США более 300 дней из 600, проведенных в качестве дипломата. Документы Госдепа подтверждали, что почти половину времени Крафт провела за пределами Канады, причем она летала в США на частном самолете своего мужа.