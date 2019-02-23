Трамп назначил постпреда США при ООН

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о решении назначить постоянным представителем США при ООН посла Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт.

«Я рад объявить о том, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН», – написал Трамп в своем Twitter.

По словам главы Белого дома, Крафт проделала великолепную работу, представляя Соединенные Штаты в Канаде.

«Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена [в ООН] на высочайшем уровне. Мои поздравления Келли и всей ее семье», – написал Трамп.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отказалась от предложения Трампа стать постпредом США при ООН. Назывались и другие кандидаты на эту должность.

Напомним, в октябре прошлого года Трамп отправил Никки Хейли в отставку с поста постпреда США при ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неоднократных нападках Хейли на Россию.