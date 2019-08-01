Утверждена замена Никки Хейли в ООН

Американский Сенат утвердил кандидатуру Келли Крафт, которой предстоит занять должность постпреда США при ООН, освободившуюся после отставки Никки Хейли.

За кандидатуру Крафт проголосовали 56 членов Сената, против – 34, передает ТАСС.

Теперь указ о назначении должен подписать глава американского государства Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

Напомним, Хейли объявила об отставке в конце 2018 года. Трамп хотел видеть на ее месте Хезер Науэрт, но та отказалась. В связи с этим президент выдвинул кандидатуру Крафт – американского посла в Канаде.

Сейчас и.о. постпреда США при ООН является Джонатан Коэн.