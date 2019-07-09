Захарова сыронизировала над запретом блокировать пользователей в Twitter Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Апелляционного суда в США, который, по сообщениям СМИ, запретил американскому президенту Дональду Трампу блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter.

СМИ: «Апелляционный суд в США постановил, что Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter. Судья родом из Ольгино?», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в мае прошлого года судья Наоми Бакволд запретила Трампу банить комментаторов в Twitter «за выражаемые политические взгляды». Истцы утверждали, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в соцсетях, нарушает положения Первой поправки к конституции США, гарантирующей право на свободу слова и выражение протеста.