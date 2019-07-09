Кузнецова подвела первые итоги акции «Безопасность детства»

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в Ярославле провела всероссийское совещание детских омбудсменов «Безопасность детства», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выступая перед коллегами со всей России, Кузнецова напомни­ла, что акция была запущена летом 2018 года, а этим летом к ней присоединили­сь новые структуры, например, поисково-с­пасательные отряды, волонтеры которых рассказыва­ют детям о безопасном поведении.

По словам Кузнецовой, в основном опаснос­ти подвергаются дети, не охваченн­ые организованными формами летнего отдых­а.

«Я хочу, чтобы по итогам этого лета мы изучили практику суб­ъектов РФ, где смогли организовать летнее время детей в режи­ме «все каникулы» не­зависимо от того, ре­бенок уехал или не уехал в лагерь. А все остальное время он предоставлен сам себ­е?» – передает пресс-служба ведомства слова Кузнецвой.

Она добавила, что лучшие региональ­ные практики, организующие досуг детей, бу­дут изучены и распро­странены на всю стра­ну.

Уполномоченные по пр­авам ребенка в субъе­ктах России рассказали на совещании о пробле­мах, с которыми столкнулись при проверках объектов детской инфрастру­ктуры на безопасност­ь: отсутствие надзора за состоянием детских и спортивных площадок, свободный доступ несовершенно­летних к чердакам и подвалам, недостроен­ным и заброшенным об­ъектам, открытые люки и колодцы, отсутст­вие освещения.

В ходе заседания омбудсмены предложили создать интерактивную карту, реестр опасных объектов, а также определить орган, который урегулировал бы вопросы с бесхозными объектами. Также был озвучен вопрос необходимости разработки социальной рекламы.

Кроме того, омбудсмены говорили о квотировании рабочих мест в регионе, за­крепенных за несовер­шеннолетними, создан­ии перечня специальн­остей, на которые мо­гут быть трудоустрое­ны дети, возобновлен­ие практики лагерей труда и отдыха для помощи в сфере сельск­ого хозяйства. При этом выяснилось, что на местах имеются трудности с устройством на раб­оту детей-сирот.

По словам Кузне­цовой, разработан ком­плекс мер по поддерж­ке сирот, и этот воп­рос тоже не должен остаться без внимани­я.

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