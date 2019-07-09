Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Во вторник индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,05%, до уровня в 2821,24 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,34% и составил 1394,81 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.