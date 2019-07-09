Ватикан впервые в современной истории лишил папского нунция дипломатического иммунитета

Святой престол лишил дипломатической неприкосновенности своего посланника в Париже Луиджи Вентуру из-за расследования по статье о сексуальных домогательствах.

Дело в отношении Вентуры было открыто 24 января по статье о сексуальных домогательствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNews.

Апостольский нунций обвиняется в том, что «много раз касался молодого сотрудника парижской мэрии, который приветствовал его во время церемонии».

Впоследствии стало известно, что всего против нунция подано четыре жалобы, причем трое мужчин заявляли о «сексуальных прикосновениях» со стороны папского посланника.

Подчеркивается, что лишение иммунитета представителя Святого престола «происходит впервые в современной истории дипломатии Ватикана».

Ранее свыше 100 священников в Нью-Йорке заподозрили в педофилии.