Анонсирована российская премьера фильма Стоуна с интервью Путина об Украине

В июле телеканал «Россия-1» покажет документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна и украинского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка «В борьбе за Украину».

Как рассказал Лопатенок, фильм о событиях на Украине после Майдана покажут 19 июля. Основными спикерами будут глава российского государства Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Причем интервью у Путина брали в июне.

Впервые фильм был представлен 4 июля на фестивале в итальянской Таормине, передает ТАСС.

Лопатенок заверил, что сюжет останется тайной до российской премьеры, хотя и признал, что «будут попытки, конечно, выложить» фильм в интернет. Режиссер сообщил, что в фильме «есть серьезные «месседжи» для двух народов». Среди сюжетов ленты, по словам Лопатенка, в том числе – «вмешательство властей Украины в американские выборы».

Стоун выступил исполнительным продюсером, взял все интервью, Лопатенок срежиссировал фильм. «В борьбе за Украину» является продолжением их совместной работы «Украина в огне».

Как рассказал Лопатенок, в фильме «показывают людей, которые схлестнулись в непримиримых противоречиях, но при этом для одних из них Украина – это инструмент, а для других – это все что у них есть».

В оригинале фильм называется Revealing Ukraine и первые буквы образуют сокращение RU, «что означает Russia», отметил Лопатенок, заявив, что ему нравится такое сокращение. По его словам, «поскреби любого украинца, а под ним русский, поскреби русского – там есть украинская кровь».

В ВГТРК заявили, что создатели фильма стремятся «остановить войну в Донбассе».

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях 2014 года, для которого взял интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.