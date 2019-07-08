СК предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД Кабардино-Балкарии

Следственный комитет предъявил обвинение в должностных преступлениях 15 сотрудникам МВД Кабардино-Балкарской республики.

«Главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарской Республике предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группы в особо крупном размере»)», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

Она отметила, что в число подозреваемых входят руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД республики и некоторых отделов полиции.

Руководство преступным сообществом осуществлял замглавы республиканского управления ГИБДД, пояснила Петренко.

«14 обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного из фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск»,–- добавила она.

В мае в Кабардино-Балкарии по подозрению в создании преступного сообщества задержаны бывшие и действующие сотрудники МВД. Их подозревают в получении взяток на сумму не менее 42 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемые за взятку обеспечивали беспрепятственный проезд спиртосодержащей продукции по территории республики.