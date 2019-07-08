Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Ростуризм сообщил, что все организованные туристы вернулись из Грузии.

«По уточненным данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение Ростуризма.

Отмечается, что число туристов, заключивших договоры с 8 июля, составило 4 тыс. 183 человека. Глубина продаж – до конца 2019 года.

«Из них: 1 тыс. 359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, 2 тыс. 854 туриста перебронировали свои туры на другие направления», – отметили в ведомстве.

В понедельник, 8 июля, вступил в силу указ президента Владимира Путина, который был издан еще 21 июня, о временном запрете для российских компаний осуществлять авиаперевозки граждан из России в Грузию. Также вступило в силу решение Минтранса о о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Россия ввела ограничения против Грузии из-за антироссийских акций протеста в Тбилиси.

Также стало известно, что на черноморских курортах Грузии россияне аннулировали 80% гостиничных броней.