Школу проверят после показа детям фильма ужасов

Министерство образования Омской области вместе с региональной прокуратурой планируют провести проверку частной школы, где учитель показал детям фильм ужасов «Кукла».

«В департамент по надзору и контролю в сфере образования поступило коллективное обращение. Сейчас вопрос изучается, в рамках полномочий и по согласованию с прокуратурой будет решаться вопрос о проведении внеплановой проверки учреждения», – сказали в областном минздраве, передает РИА «Новости».

Ранее отец одной из учениц рассказал в соцсетях, что детей заставили смотреть фильм ужасов. Учительница сообщила ему, что не знала о возрастном ограничении фильма.

Руководитель школы Владимир Бем пояснил, что поход детей на улицу был сорван из-за грозы, и учительница включила этот фильм детям. Она сделала это не преднамеренно, а выбрала исходя из названия, преподаватель не была в курсе содержания.

По словам Бема, проблема преувеличена, в ленте нет ни одного кадра «ужасных ужасов». В то же время он признал, что учитель виновата в произошедшем. Ее лишили премии и сделали выговор.

«У нас нет детей шести лет. Минимальный возраст – восемь лет, с восьми до 14. В основном это дети – 10-11 лет, то есть достаточно большие... У нас все организовано, расписано. По глупости учительницей был включен этот фильм. Учителя, безусловно, виноваты и наказаны. Но делать из этого сенсацию...», – заключил Бем.