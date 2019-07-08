Кремль заявил о безопасности судоходства в Баренцевом море

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нет информации об угрозе судоходству в Баренцевом море в связи с трагедией с российским глубоководным аппаратом, в которой погибли 14 подводников.

«Не было никакой информации, которая свидетельствовала бы о наличии каких-то угроз. Соответственно, здесь нечего совершенно говорить», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, безопасно ли сейчас судоходство в Баренцевом море.

В ответ на просьбу прокомментировать слова, якобы сказанные одним из высокопоставленных участников траурной церемонии о том, что моряки ценой своей жизни не допустили катастрофы планетарного масштаба, Песков ответил, что не располагает информацией, «имели ли они место или не имели место, кто их сказал, какой представитель высокопоставленный», – поинтересовался он.



«Поэтому, наверное, нужно обращаться к этому представителю и спрашивать, что он имел в виду. Что касается реактора – вы знаете, что там никаких проблем нет, все находится в штатном состоянии, и об этом, собственно, министр обороны докладывал главе государства», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар, а остальных десять подводников – орденами Мужества.

Напомним, в воскресенье на церемонии прощания с погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниками прозвучали слова о «предотвращении катастрофы планетарного масштаба».