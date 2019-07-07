Главный диетолог России опроверг информацию о норме потребления молока

Главный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян не согласился со словами другой представительницы ведомства о суточной норме потребления молочных продуктов.

Тутельян сказал ТАСС, что молочные продукты полезны для здоровья, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма.

«Поэтому таких ограничений (до 400 граммов в сутки – прим. ВЗГЛЯД) я не знаю, официальных, научно обоснованных [данных] я не знаю», – отметил он.

«Если человек здоров, и даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно», – подчеркнул он.

Ограничения могут быть связаны с пищевой непереносимостью или противопоказаниями для здоровья, указал Тутельян.

Ранее в воскресенье заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина заявила, что в среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. По ее словам, после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным.

В мае сообщалось, что россияне употребляют недостаточно молока.

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