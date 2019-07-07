Минздрав назвал вредное для здоровья количество молока

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов, после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным, заявила заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

«Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», – передает ее слова «Российская газета».

Она добавила, что ферментированные молочные продукты – йогурты, кефиры, творог, сыр – полезнее, чем молоко в чистом виде, так как не у всех людей есть гены, позволяющие переносить лактозу. А пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано.