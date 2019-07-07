Британия потратит на борьбу с «дезинформацией» в Восточной Европе 22,5 млн долларов

Власти Великобритании выделят 18 млн фунтов стерлингов (22,5 млн долларов) на «противодействие дезинформации и фальсификации новостей» в Восточной Европе. Также эти деньги пойдут на укрепление «независимых» СМИ на Западных Балканах.

Средства будут выделены Фондом предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF). Деньги позволят «стимулировать создание сбалансированного и непредвзятого контента» в СМИ, передает RT.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что только 10% мирового населения якобы имеют доступ к свободным СМИ, а «фейковые новости и дезинформация продолжают раскачивать общества».

Он заявил, что деньги помогут журналистам работать в «репрессивных обществах». В МИД Британии назвали Лондон мировым лидером в противодействии дезинформации с «опытом на инцидент в Солсбери».

Отметим, что финансированием «независимых» СМИ в России и Восточной Европе занимаются также США. В феврале сообщалось, что Белый дом закладывает в бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября текущего года) на финансирование Совета управляющих по вопросам вещания (BBG, Broadcasting Board of Governors) США, который занимается антироссийской пропагандой, 661 млн долларов.