Онищенко объяснил, почему назвал себя спасителем виноделия в Грузии

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил свои слова о том, что в Грузии ему должны поставить памятник за спасение культуры виноделия.

По его словам, грузинский журналист провоцировал его вместо того, чтобы разговаривать о виноделии, передает РИА «Новости».

«Этот разговор был не о грузинском виноделии, а была попытка со стороны грузинского телевидения меня обвинить... Они явно меня вызывали на провокацию», – сказал Онищенко.

Он также отметил, что из-за запрета грузинского вина, его качество значительно улучшилось. При этом Онищенко настаивает на запрете вина Грузии по политическим причинам, не зависимо от его качества.

«Когда я запретил, это, конечно, я бы сказал, была драконовская мера, это была тотальная хирургия, а не какое-то терапевтическое лечение. После этого шока все-таки грузинское виноделие поднялось, они стали более ответственны, многое модернизировали, многое убрали», – сказал он.

Депутат подчеркнул, что «грузинское вино необходимо запретить, поскольку это основная статья экономики Грузии».

«Я уже с точки своего нового статуса политического категорически стою на том, что кроме полетов самолетов, сегодня запрещать надо (и вино)», – сказал он.

Ранее Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия и подчеркнул, что ему должны поставить памятник в Грузии.

Онищенко возглавлял Роспотребнадзор с 1996-го по 2013 год. В 2006 году по указанию экс-главы ведомства было введено эмбарго на поставки в Россию грузинского вина, минеральной воды и сельхозпродукции. Грузинские продукты начали возвращаться на российский рынок с 2013 года.

Напомним, на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за ввозом из Грузии вина и других алкогольных напитков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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