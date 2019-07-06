Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что спас винодельческую культуру Грузии.

В интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2 Онищенко подчеркнул, что ему должны поставить памятник в Грузии. При этом как именно он спас грузинское виноделие, депутат не уточнил, передает «Интерфакс».

Онищенко возглавлял Роспотребнадзор с 1996-го по 2013 год. В 2006 году по указанию экс-главы ведомства было введено эмбарго на поставки в Россию грузинского вина, минеральной воды и сельхозпродукции.

Грузинские продукты начали возвращаться на российский рынок с 2013 года.

По мнению депутата, вина за нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси лежит на грузинской стороне, поскольку именно грузинская оппозиция устроила провокацию. Россия не стала ввозить экономические санкции, хотя в случае недружественных шагов российские власти могут запретить ввоз товаров из Грузии, подчеркнул парламентарий.

Напомним, на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за ввозом из Грузии вина и других алкогольных напитков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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