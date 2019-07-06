Российский фильм стал призером кинофестиваля в Чехии

Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова стал призером кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.

Картина удостоена Большой премии в конкурсной секции «К Востоку от Запада», объявили на церемонии закрытия смотра современного кинематографа, передает ТАСС.

Также в конкурсную программу секции были включены еще 11 кинолент.

Фильм Акопова менее месяца назад был отмечен в России Гран-при «Кинотавра».

В картине рассказывается о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу «Бык». После районной «стрелки» главный герой попадает в милицию, откуда его вызволяет один из московских «авторитетов». Взамен он просит юношу об одной опасной услуге.