Tекст: Дмитрий Зубарев

Ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке показал, насколько опасна попытка агрессии против стран, обладающих крупными нефтяными ресурсами, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Responsible Statecraft.

В статье подчеркивается, что Россия и Иран обладают значительными природными ресурсами, которые позволяют им получать значительные денежные потоки для поддержания своей деятельности в условиях противостояния с Западом.

Издание отмечает, что обе страны продемонстрировали: военные конфликты с такими государствами неизбежно приводят к резкому росту цен на нефть. Это оказывает влияние не только на экономику самих противников, но и на мировой рынок энергоресурсов в целом.

Особое внимание авторы публикации уделили дипломатической активности Ирана. В статье говорится, что несмотря на отсутствие на мирных переговорах в Исламабаде спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи продолжает дипломатические усилия, посетив Оман и Петербург.

В публикации подчеркивается, что Россия и Иран удивили мировое сообщество своей стойкостью перед лицом западных санкций и эмбарго, продемонстрировав способность адаптироваться к новым экономическим и политическим условиям.

