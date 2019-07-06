Венгрия выдвинула Украине ультиматум

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условия, при которых страна согласиться разблокировать интеграцию Украины в Североатлантический альянс.

Сийярто в интервью «Радио Свобода» заявил, что Венгрия отменит блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

«Если речь об образовании – это венгры, живущие на Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока «образовательный закон» не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки, которая восстановит права венгров, которые у них были», – сказал он.

В настоящее время языковой закон, действующий на Украине, «практически убивает шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа».

«Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит», – добавил Сийярто, выразив надежду на изменение украинской политики при новом президенте.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Будапешт раскритиковал документ, подчеркнув, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что после вступления в должность проверит, соответствует ли закон конституции. Вопреки этому, 21 мая Зеленский призвал Венгрию не стоять на пути Украины в НАТО.