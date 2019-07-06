Москва оценила американскую концепцию по противодействию Кремлю

Функционеры из Вашингтона стараются не допустить нормализации российско-американских отношений и пытаются разрушить их еще больше, заявили в Министерстве иностранных дел, комментируя представленный США документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

«Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Группы двадцати» в Осаке», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации отношений двух стран.

В МИДе подчеркнули, что разработанная американской стороной «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки. Выступление представителя американской администрации в Вашингтоне ведомство называет «голосом из прошлого – из эпохи «холодной войны».

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что директор Американского правительственного агентства по международному развитию (USAID) Марк Грин представил стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров названы Молдавия и Украина.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.