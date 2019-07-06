Для ракеты «Сармат» придумали новый способ утилизации

Все боевые ракеты, в том числе «Сармат» в будущем, следует утилизировать методом адаптации под носители, которые выводят спутники на орбиту, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».

«Мы вполне могли бы ее (ракету «Воевода» – прим. ВЗГЛЯД) адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается», – приводит его слова ТАСС.

«Надо именно такой способ распространять на все боевые ракеты, которые будут выводиться с боевого дежурства, в том числе «Сармат», – сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что подтверждающие пуски говорят о колоссальном потенциале ракеты, а потому через десятилетия утилизация должна проходить с максимальной пользой.

Ранее Рогозин сообщил, что Роскосмос рассчитывает в конце 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний «Сармата».