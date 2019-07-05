Папа Римский заявил о попытках манипулировать религией на Украине

Папа Римский Франциск считает, что украинский конфликт усугубляют попытки пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.

Глава Римско-католической церкви сделал заявление перед верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), членами Постоянного синода, а также митрополитами Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ), которые собрались на двухдневную встречу в Ватикане с целью обсуждения ситуации на Украине, пишет ТАСС.

«Украина давно переживает непростые времена, более пяти лет продолжается конфликт, который многие называют гибридным, поскольку это и военные действия, которые ответственные пытаются скрыть, и страдания наиболее слабых и маленьких, и конфликт, усугубляющийся пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями разного типа, включая попытки использовать религиозный аспект», – сказал понтифик.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Италию, около часа глава российского государства беседовал с папой Римским Франциском.