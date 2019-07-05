Гендиректор золотодобывающей компании в Забайкалье оставлен под арестом

Забайкальский краевой суд оставил под арестом гендиректора компании «Ксеньевский прииск» Егора Литуева, задержанного по подозрению в хищении или растрате 125 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее по решению Могочинского районного суда золотопромышленник был заключен под стражу до 18 августа. Во время обжалования этого решения краевой суд оставил без изменения меру пресечения в отношении Литуева, передает «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сторона защиты предлагала отменить решение суда первой инстанции и заменить заключение под стражу на домашний арест или залог в размере 5 млн рублей.

«Установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2017 года руководителем предприятия были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание сервисных услуг, работы по которым фактически не проводились, а денежные средства похищались. Общая сумма заключенных договоров превысила 125 млн рублей», – цитировало ранее «РИА Новости» сообщение регионального МВД.

В отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело о присвоении.

Как сообщало ИА REGNUM, Егор Литуев подозревается также в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (статья 260 ч. 3 УК РФ). По данным следствия, по указанию Литуева в Могочинском районе, где расположен прииск, велась незаконная вырубка деревьев. С апреля 2017 по апрель 2019 года было вырублено порядка 55 гектаров. Сумма ущерба лесному фонду Забайкальского края, по предварительной оценке, составила более 70 млн рублей.

На прошлой неделе стало известно, что гендиректор золотодобывающего предприятия был задержан в Москве и этапирован в Читу, где по решению суда был арестован.