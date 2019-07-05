Появились подробности ЧП с врезавшимся в резиденцию посла России в Иране бетоновозом

Грузовик, влетевший во внешнее ограждение летней резиденции российского посла в Иране, перевозил более 9 тонн бетона, сообщил сотрудник дипломатической миссии.

В комментарии ФАН он уточнил, что резиденция расположена в северной части Тегерана, Зарганде.

По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозной системы у шедшего под нагрузкой бетоновоза. За рулем грузовика находился 36-летний иранский гражданин, он погиб, не приходя в сознание.

В дипмиссии сообщили, что местные власти оказывают максимальное содействие в устранении последний инцидента. Так, утром пятницы было возведено временное щитовое ограничение на месте поврежденной стены. Кроме того, установлен дополнительный пост дипломатической полиции.

В посольстве заверили, что жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности загранучреждения ничто не угрожает.

Ранее иранские СМИ сообщили, что бетоновоз врезался в стену посольства России в Тегеране после того, как во время движения перевернулся и ударил несколько автомобилей.