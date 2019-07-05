Премьер Украины пригрозил уволить руководство «Нафтогаза»

Руководству компании «Нафтогаз Украины» и других государственных компаний грозит увольнение за обращение в суды с исками против государства, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина.

«То, что госкомпания «Нафтогаз» подала иск против государства – это нонсенс», – приводит его слова ТАСС.

Гройсман назвал такое поведение «паразитированием» и подчеркнул, что не собирается этого терпеть. По его словам, если к следующей среде (10 июля) главы компаний не отзовут иски, то будут уволены.

Премьер Украины подчеркнул, что государство является собственником этих компаний. «В противном случае мы на среду планируем освободить таких руководителей», – сказал он.

«Другого быть не может. Они нанятые менеджеры и должны служить государству, а не [выступать] против него», – добавил глава украинского кабмина.

Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обвиняла руководство «Нафтогаза» в банкротстве ГТС Украины.