Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.

На обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме Путин выразил благодарность правительствам России и Италии, вице-премьерам и министрам.

«Все они многое делают для того, чтобы двигать вперед отношения между Россией и Италией. И, если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: «Искренность в отношениях – залог настоящей дружбы». Именно это качество – прямоту, открытость для диалога и сотрудничества – мы всегда ценим в наших итальянских партнерах», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что развитие взаимовыгодных связей – в интересах России и Италии. Он подчеркнул, что Москва и Рим нацелены на активизацию отношений стран, на сотрудничество как в двустороннем плане, так и на международной арене.

Он добавил, что важнейшая сфера сотрудничества России и Италии – это экономика: углубляется промышленная кооперация, стимулируются встречные инвестиции.

Путин в четверг посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.