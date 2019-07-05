Курс доллара на открытии торгов не изменился

Доллар на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 5 июля, не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.

Евро потерял 4 копейки и составил 71,58 рубля, передает ТАСС.

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