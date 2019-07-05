Названа сумма компенсации пострадавшим от паводка в Канске

В администрации губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона Александра Усса сообщили, что жители пострадавшего от паводка Канска получат из резервного фонда по 50 тыс. рублей компенсации.

В законодательстве края указано, что пострадавшие в ЧС имеют право получить компенсацию от 20 тыс. рублей при частичной утере имущества и 50 тыс. рублей при полной утрате.

«Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму - по 50 тысяч рублей вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и прием заявлений требуется провести в максимально короткие сроки», – передает ТАСС слова Усса.

Он подчеркнул, что этот же принцип необходимо распространить на пострадавших и в других районах края.

Кроме того, пострадавшие могут получить адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией в размере 10 тыс. рублей. Заявление на эту меру поддержки необходимо направить в органы соцзащиты.

Усс также поручил помочь жителям, потерявшим во время паводка урожай. Речь идет либо о натуральном замещении, либо о денежной выплате. Кроме того, пострадавшим помогут с древесиной для ремонта или строительства домов.

Ранее сообщалось, что Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги. Пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева поясняла, что распространенное в соцсетях видео с диалогом Усса и жительницы «не отражает реального разговора», а высказывание вырвано из контекста.

Напомним, во вторник глава Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей города Канск за свои резкие слова и пообещал решить вопрос в подтопленной зоне.