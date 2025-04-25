Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Жена Порошенко подала иск в суд о разделе имущества
Жена Порошенко подала иск о разделе совместного имущества в суд
В суд поступило заявление от Марины Порошенко с требованием раздела имущества с бывшим президентом Украины, заседание назначено на конец апреля, сообщили украинские СМИ.
Издание «Украинские новости» сообщили, что иск Марины Порошенко о разделе совместно нажитого имущества поступил в суд 27 марта. Рассмотрение дела запланировано на 29 апреля текущего года, передает ТАСС.
По информации источника, судебный иск может быть связан с намерением экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) избежать возможной конфискации или иных ограничений на собственность.
В материалах суда подробности о перечне имущества не уточняются.
Ранее Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко, которые включают блокировку активов, запрет торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала с Украины и лишение государственных наград.
Также СНБО Украины наложил санкции на экс-президента по подозрению в госизмене.
Сам Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме.