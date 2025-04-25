Жена Порошенко подала иск в суд о разделе имущества

Жена Порошенко подала иск о разделе совместного имущества в суд

Tекст: Вера Басилая

Издание «Украинские новости» сообщили, что иск Марины Порошенко о разделе совместно нажитого имущества поступил в суд 27 марта. Рассмотрение дела запланировано на 29 апреля текущего года, передает ТАСС.

По информации источника, судебный иск может быть связан с намерением экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) избежать возможной конфискации или иных ограничений на собственность.

В материалах суда подробности о перечне имущества не уточняются.

Ранее Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко, которые включают блокировку активов, запрет торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала с Украины и лишение государственных наград.

Также СНБО Украины наложил санкции на экс-президента по подозрению в госизмене.

Сам Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме.

