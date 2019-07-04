Эксперт: России может быть выгодно договориться с Коломойским

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский заявил о непричастности России к конфликту на Донбассе. По мнению бизнесмена, его разжигают США. Украинский политтехнолог Василий Стоякин считает, что таким образом Коломойский пытается договориться с Россией и Москва может извлечь из этого пользу.

«Если американцы додавят Коломойского, это будет означать очень серьезное изменение украинской политики, которое косвенно отразится и на Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политтехнолог Василий Стоякин. Ранее украинский олигарх заявил, что США искусственно разжигают войну на юго-востоке Украины.

«Но если его не додавят, если он в итоге найдет общий язык с американской администрацией, то это тоже отразится на внутренней политике Украины, в том числе и на обстановке в Донбассе», – считает директор украинского Центра политического маркетинга василий Стоякин. По его мнению, конфликт Коломойского с командой президента США Дональда Трампа прямо не связан с ситуацией в Донбассе или с отношениями Киева и Москвы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Игорь Коломойский заявил, что Соединенным Штатам выгоден конфликт в Донбассе, назвал его «внутренним гражданским конфликтом», и подчеркнул непричастность к нему России. Коломойский отметил, что для поддержания конфликта США предоставили Украине военную технику, так как «Америке выгодны санкции против России».

По мнению экспертов, обвинения в адрес Вашингтона, которые теперь позволил себе олигарх, на самом деле были ответом на упреки, с которыми команда Трампа обрушилась на Коломойского еще в мае.

Как сообщала газета «Страна», Коломойского подозревают в отмывании на территории США полумиллиарда долларов. В мае личный адвокат Трампа Рудольф Джулиан в интервью телеканалу «Интер» назвал Коломойского в числе «криминальных олигархов» и посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому порвать с ним.

Риторика Коломойского о Донбассе изменилась еще во второй половине 2014 года и с тех пор уже не менялась, напоминает Стоякин.

«Для него гражданская война с самого начала была бизнес-проектом, который позволял ему достичь экономических высот, его задачей было подавить донецкий бизнес. Это традиционное противостояние между Донецком и Днепропетровском, возникшее еще в дореволюционные времена», – пояснил эксперт.

По мнению Стоякина, Коломойский всегда действовал исходя из сугубо корыстных мотивов, – в том числе и тогда, когда весной 2014 года формировал добровольческие батальоны для войны с ополченцами в Донбассе.

«Он просто стремился отжать у Ахметова активы, взять под контроль морские порты, с помощью которых олигархи ведут внешнюю торговлю. Теперь времена изменились. И он сменил риторику и свое позиционирование, попытался договориться с Москвой, но уже ничего не вышло. Сейчас он продолжает попытки договориться с Москвой. Олигарх считает это выгодным для России, потому что теперь он вроде как чуть ли не второй человек в государстве», – подытожил эксперт.