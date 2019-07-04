Коломойский объяснил выгоду конфликта в Донбассе для США

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Соединенным Штатам выгоден конфликт в Донбассе из-за антироссийских санкций.

Он назвал конфликт в Донбассе «внутренним гражданским конфликтом», никем «неинспирированным», и подчеркнул непричастность России, передает РИА «Новости».

Коломойский отметил, что именно для поддержания конфликта в Донбассе США предоставили Украине военную технику, так как «Америке выгодны санкции против России».

«Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти – он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим», – сказал Коломойский.

В конце июня Коломойский, комментируя призыв президента страны Владимира Зеленского к крупному бизнесу вкладывать средства в инфраструктуру Донбасса, заявил, что готов «покрасить ларек».

Перед этим Зеленский заявил, что уже встречался с Коломойским.

«Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает», – сказал тогда Зеленский.

Олигарх факт встречи опроверг.