Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве

Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира телепрограммы назвал украинского политолога Вячеслава Ковтуна нищим, отметив, что он «побирается» на российских телеканалах.

Конфликт между политологом и телеведущим произошел в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ковтун назвал Украину богатой страной, уточнив, что деньги в государстве не заканчиваются, несмотря на коррупцию, о которой ранее упомянул ведущий. «И у вас поэтому богатые президенты в нищей стране», – заявил Соловьев, добавив, что политологу без участия в программах на российском телевидении не на что было бы жить.

«Тебе на Украине даже жить негде. Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве в шалаше ютиться», – добавил он, передает РИА «Новости».

Данное высказывание вызвало одобрительную реакцию у гостей в студии.

Вячеслав Ковтун довольно часто появляется в ток-шоу на российском телевидении, где отстаивает позиции украинских властей. В результате чего он нередко оказывается в центре скандалов.

Ранее Соловьев обвинил его в нацизме. Ковтун тогда заявил, что Вторая мировая война стала «общеевропейским крестовым походом против большевизма».