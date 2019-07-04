В правительстве опровергли намерение Минздрава купить Falcon 7X вместо SSJ-100

Правительство России не принимало решений о приобретении иностранного судна, речь шла о проработке вопроса о приобретении российского самолета для Минздрава, заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Правительство никогда не принимало решений о приобретении судна иностранного производства. Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан», – передает РИА «Новости» заявление секретариата.

Ранее СМИ сообщили, что министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила у правительства приобрести для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, который предпочтительнее SSJ-100 за счет дешевизны и более подходящих для санавиации характеристик.

У ФМБА пока нет самолетов, для закупки планируется одно судно.