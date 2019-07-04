Путин и папа Римский обменялись подарками

Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского и икону с изображением апостолов Петра и Павла.

Франциск подарил Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой и гравюру с видом на площадь святого Петра 1774 года, передает ТАСС.

На медали запечатлена цитата «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне» из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года.

Напомним, встреча российского лидера и понтифика длилась около часа, они вели беседу наедине.

Путин прилетел в Италию на переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Также российский лидер примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.