Беглов сказал, как решить проблемы с дорогами

Движение по Гранитной улице откроют 25 августа, сообщил подрядчик во время визита временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на участок дороги.

Эта транспортная магистраль соединит Ладожский вокзал с Новочеркасским проспектом. Сейчас фактически все маршруты общественного транспорта в этой части района к вокзалу следуют от станции метро «Проспект Большевиков», сообщает Topspb.tv.

Врио главы Петербургу продемонстрировали верны – это пробы асфальта. Строители здесь укладывали его с применением особых технологий, чтобы увеличить срок службы.

Сейчас объект готов на 94%. Высота асфальтового покрытия на дороге 21 сантиметр, а на мосту через реку Оккервиль – 11. Несколько раз сроки сдачи объекта сдвигались в сторону увеличения. Как объяснил гендиректор по строительству подрядчика, в процессе строительства были обнаружены бесхозные коммуникации.

В результате, все коммуникации: газ, отопление и водоснабжение, – были переложены. Кроме ремонта дороги по Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до Уткина переулка, проектом предусмотрено строительство трамвайных путей с кольцом, а также здания конечной станции трамвая, тяговой подстанции.

По проекту сдать объект в эксплуатацию строители должны были 1 сентября, однако сегодня подрядчики заверили, что смогут сделать это почти на неделю раньше.

Беглов напомнил, что дороги в городе должны служить не по четыре года, а по 12 лет, сообщают «Невские новости».

Во время визита в Красногвардейский район он рассказал, что город стремится повышать нормативы качества дорожного покрытия.

«Они [подрядчики] должны брать соответствующие пробы и сдавать эти пробы в нашу лабораторию. Это касается и материалов и технологий укладки асфальта. Если мы не достигнем такого норматива, мы будем по кругу ходить через каждый четыре-пять лет», – заключил Беглов.

Проблемы с дорогами, по словам Беглова, вызваны разгильдяйством и бесхозяйственностью. По его словам, под землей находится множество бесхозных сетей, которые требуют перекладки. Приходится искать их собственников, и все это затягивает процесс прокладки дороги.

Недоработки есть и в Генплане Петербурга, над которым сейчас трудится команда Беглова. Это, по словам врио губернатора, приводит к тому, что город и подрядчики тратят больше денег, чем планировалось изначально.