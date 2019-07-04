Познер сказал, что его удручает в России

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, что его больше всего удручает в России.

«В России удручает многое. Бедность, которую я встречаю в стране. Пассивность, нежелание пытаться что-то делать», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Эта апатия, лень, отсутствие гражданственности и чувства, что это моя страна, я за нее отвечаю – вот это сильно огорчает», – добавил он.

Познер отметил, что в поездках встречает много молодежи, «и она другая». «В этом смысле я очень позитивно настроен», – заключил телеведущий.

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