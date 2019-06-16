Познер рассказал, как воспитать счастливого ребенка

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16 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме

По официальным данным, больше 2 тысяч американских оккупантов пропали без вести во ВьетнамеФото: Horst Faas/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Киев заключил удивительное соглашение с Вашингтоном – он пообещал найти и опросить еще живых украинцев, воевавших во Вьетнаме с советской стороны, с целью поиска «пленных и пропавших без вести» граждан США. Нельзя исключить, что ветераны укажут, где во вьетнамских джунглях остались могилы американских солдат. Но, скорее всего, таким способом Киев просто хочет лишний раз выслужиться перед Америкой. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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            Познер рассказал, как воспитать счастливого ребенка

               16 июня 2019, 14:19
            Фото: Екатерина Чеснокова/РИА “Новости”
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Ребенка нужно уважать точно так же, как и взрослого, и воспитывать с чувством собственного достоинства, считает телеведущий и журналист Владимир Познер.

            «Мне кажется, что это вопрос очень сложный и очень простой. Как воспитывать детей? Их надо любить и надо понимать, что маленький ребенок – человек и его надо уважать точно так же, как и взрослого. Пятилетний ребенок зачастую умнее пятидесятилетнего папаши», – ответил Познер на вопрос о том, как воспитать счастливого ребенка. Его слова приводятся на сайте «Познер Online».

            Он выразил мнение, что детей нельзя бить, потому что это делается только потому, что взрослые сильнее.

            «Когда ребенок становится сильнее, мы перестаем его бить, потому что он может дать в глаз», – сказал Познер.

            Главным в воспитании он назвал родителей, которые сами должны исповедовать те идеалы, которые прививают ребенку.

            «Это сложно всегда помнить о том, что ребенок требует уважения. Если воспитывать ребенка с чувством собственного достоинства, он будет счастливым», – сказал он.

            У Познера одна дочь от первого брака и два внука.


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