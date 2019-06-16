Познер рассказал, как воспитать счастливого ребенка

Ребенка нужно уважать точно так же, как и взрослого, и воспитывать с чувством собственного достоинства, считает телеведущий и журналист Владимир Познер.

«Мне кажется, что это вопрос очень сложный и очень простой. Как воспитывать детей? Их надо любить и надо понимать, что маленький ребенок – человек и его надо уважать точно так же, как и взрослого. Пятилетний ребенок зачастую умнее пятидесятилетнего папаши», – ответил Познер на вопрос о том, как воспитать счастливого ребенка. Его слова приводятся на сайте «Познер Online».

Он выразил мнение, что детей нельзя бить, потому что это делается только потому, что взрослые сильнее.

«Когда ребенок становится сильнее, мы перестаем его бить, потому что он может дать в глаз», – сказал Познер.

Главным в воспитании он назвал родителей, которые сами должны исповедовать те идеалы, которые прививают ребенку.

«Это сложно всегда помнить о том, что ребенок требует уважения. Если воспитывать ребенка с чувством собственного достоинства, он будет счастливым», – сказал он.

У Познера одна дочь от первого брака и два внука.