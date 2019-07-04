Клинцевич: Американцы подтвердили, что они – не бойцы

«Небрежность американцев может быть связана с попыткой дискредитировать самого Трампа. Мол, слова расходятся с делом, не управляет страной», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя появление ржавой бронетехники, выставленной в Вашингтоне ко Дню независимости США.

«Это серьезное упущение и сложившийся стереотип: «на понтах» они красивые и крепкие, а на деле – на букву «г». Что соответствует действительности, американцы – не бойцы. Не дай Бог им столкнуться с нами или с теми, кто понимает, что такое Родина и война», – заметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее сообщалось, что к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне перед Днем независимости доставили ржавые и неисправные бронемашины. Первые экспонаты, появившиеся в центре города, – это две бронемашины «Брэдли», которые оказались не новыми. Краска на них местами облупилась, видны пятна ржавчины, а стволы 25-миллиметровых пулеметов сняты. Отверстия от них залепили зеленым скотчем. Оптику на башне прикрыли картоном, тоже закрепленным скотчем.

«Ладно бы только ржавые, там еще картонкой заклеены места, где должны быть приборы наблюдения. Они даже не поставлены, выведены из строя. Привязать к каким-то историческим событиям и реалистично показать технику, конечно, одна ситуация. Но к празднику, с учетом нашего менталитета, это непонятно. В России даже старая техника выглядит как новая, мы всегда делаем так, чтобы она была красивой. У людей есть гордость за страну», – заключил сенатор.