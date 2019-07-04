Гибралтар задержал танкер по обвинению в нарушении санкций против Сирии

Власти Гибралтара задержали шедший под панамским флагом танкер Grace I, обвинив его капитана в доставке нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза, сообщили власти страны.

Рано утром в четверг представители портовой службы и правоохранительных органов при поддержке морпехов высадились на танкер.

«Мы задержали судно и его груз. Эти действия были приняты в связи с информацией, которая дала достаточные поводы полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушении санкций Европейского союза против Сирии. В действительности, у нас есть основания полагать, что Grace 1 перевозило нефть на НПЗ Банияс (провинция Тартус на северо-западе Сирии – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС слова губернатора Гибралтара Эдварда Дэвиса.



При этом особо отмечается, что Дэвис направил письма в Еврокомиссию и Евросовет с объяснениями своих действий.

Санкционный список ЕС в отношении Сирии включает в себя 270 лиц и 72 организации. На них распространяется запрет на поездки и заморозка активов.

Также санкции против Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на ряд инвестиций, заморозку активов сирийского Центробанка в ЕС, ограничения на экспорт оборудования и технологий, используемых для внутренних репрессиий и мониторинга или перехвата интернета или телефонной связи.

Первые санкции были введены в 2011 году.

Напомним, в январе 2019 года Совет Евросоюза расширил санкции против Сирии, в список включены 11 бизнесменов и пять организаций.