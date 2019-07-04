Роскачество назвало производителей самых качественных футболок

Специалисты Роскачества оценили качество женских спортивных футболок 14 популярных торговых марок на российском рынке и рассказали о безопасности товара.

Для проведения экспертизы были закуплены образцы по цене от 699 до 3790 рублей. Продукцию в том числе проверили на воздухонепроницаемость, токсичность, способность материала поглощать и отдавать влагу, деформироваться после стирки и глажки, сообщается на сайте Роскачества.

По результатам исследования у специалистов не возникло замечаний лишь к пяти товарам, а именно к футболкам марок Adidas, Demix, Karo Sport, New Balance и Nike.

Товар соответствовал требованиям законодательства и стандартам Роскачества. Однако претендовать на российский Знак качества могут только футболки Karo Sport, так как другие экземпляры имеют зарубежное происхождение.

Футболки марок Asics V-Neck, Domyos, Reebok и Under Armour оказались обработаны токсичными веществами. При этом лишь фирма Under Armour указала в маркировке, что использует нетоксичное вещество, применяемое для защиты изделия от плесени, но оно способно повлиять на индекс токсичности.

При этом формальдегид не был обнаружен ни в одном из исследуемых товаров.

Тест на воздухопроницаемость прошли 13 футболок из 14. Лучшие показатели по отводу влаги от тела показала продукция от Adidas, Demix, Forward, Nike, Profit, Reebok, Under Armour. Маркировка футболок четырех брендов оказалась недостоверной.

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