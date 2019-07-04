Анонсированы выплаты утратившим имущество при паводке в Иркутской области

В пятницу, 5 июля власти Иркутской области планируют начать выплату компенсаций за утраченное имущество гражданам, пострадавшим от паводка, сообщили в региональном минсоцразвития.

По данным ведомства, за частичную утрату имущества будет выплачено на личные банковские счета по 50 тыс. рублей, за полную утрату пострадавшие получат по 100 тыс.

«В каждом муниципальном образовании созданы комиссии по обследованию утраченного имущества. [Комиссиями] составляются акты обследования, на основания этих актов и представленных документов [на право собственности] будут производиться выплаты. Планируется, что уже какие-то первые выплаты будут», – передает ТАСС слова представителя министерства.

Всего на настоящий момент обследовано более 1 тыс. пострадавших домов, работа по оценке ущерба продолжается.

Напомним, на минувшей неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести.

Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.

В среду, 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором наводнение в Иркутской области признается чрезвычайной ситуацией федерального характера.