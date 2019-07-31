Жителей Подмосковья обеспокоил белый налет на дубах

Жители Подмосковья начали беспокоиться из-за белого налета, которые покрыл дубы от Красногорска и Опалихи до Волоколамска.

Заслуженный лесовод России Михаил Сумин рассказал «Московскому комсомольцу», что могло случиться с деревьями.

«Это мучнистая роса. Белый налет на листьях перерастает в белую плесень, это значит, что грибок поразил уже не только листья, но и ствол. Дерево может умереть. Однако для человека эта болезнь никаких опасностей не несет», – сказал он.

По словам лесовода, мучнистая роса – это одно из самых распространенных заболеваний у растений, которая паразитирует на деревьях любого возраста. Впрочем, отметил он, у молодых дубов до 30 лет риск заболевания выше.

Сумин сообщил, что во время болезни листья становятся белесыми, теряют способность к фотосинтезу и опадают, а дерево остается без необходимых ему полезных веществ. Однако он обратил внимание на то, что взрослые деревья могут или совсем не болеть, или стойко болезнь переносить, живя с ней долгие годы.